Он рассказал, что после его визита в Киев, некоторые коллеги из фракции перестали с ним здороваться.

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Михаэль Рот объявил об уходе из политики из-за разногласий с коллегами относительно войны в Украине.

Как пишет издание Bild, Рот является один из наиболее видных политиков правящей партии СДПГ. Он заседает в Бундестаге уже 25 лет, а в 2021 году возглавил парламентский комитет по внешней политике. А теперь он объявил об уходе из политики из-за разногласий с однопартийцами по поводу войны в Украине. Рот намерен уйти до следующих выборов осенью 2025 года.

"Я заметил, что становлюсь все более чужим на наших собраниях, что меня раздражают комитеты и атмосфера в них. Когда дверь в зал фракции открывалась, мне казалось, что я залезаю в холодильник", - рассказал об обстановке политик.

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"Не всем нравилась моя ранняя приверженность Украине. А когда вскоре после начала войны я приехал в страну, некоторые во фракции больше не здоровались со мной", - поделился Рот.

Как пишет обозреватель издания Петер Понсген, возможно, окончательной причиной для ухода Рота стали недавние словалидера фракции СДПГ в Бундестаге Рольфа Мютцениха о необходимости "заморозить" войну в Украине. Уход Рота может сыграть на руку сторонникам примирения с РФ в рядах СДПГ, предположил журналист.

Заявления Михаэля Рота

3 марта Михаэль Рот заявил, что члены правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призывают канцлера страны Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона к сотрудничеству. По его словам, между Шольцем и Макроном "не идут дела", но политики должны объединить усилия в вопросе поддержки Украины.

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