Псевдолидер беларусов назвал возможную причину переброски членов ЧВК "Вагнер" поближе к польской границе.

Псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на обвинение власти Польши в переброске членов российской частной военной компании "Вагнер" к польской границе.

Самопровозглашенный якобы лидер беларуси сначал утверждал, что наемники не перемещались к границе с Польшей, а потом уже заговорил о возможной причине переброски "вагнеровцев". Заявления Лукашенко опубликовало "РИА Новости" в Telegram.

"Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, - только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно", - утверждал он.

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Наемников после неудачного мятежа в РФ приютила Беларусь. Аналитики сообщали, что на беларускую территорию уже прибыли более десяти колонн "вагнеровцев" и находятся под Осиповичами. Украинские пограничники сообщали, что на беларуской земле находятся свыше пяти тысяч членов этой ЧВК.

В конце июля премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Беларуси возле Гродно более 100 "вагнеровцев" двинулись в сторону Сувальского коридора - это условный коридор вдоль польско-литовской границы, который с беларуской территории идет к територии Калининградской области России. По мнению премьера, наемники могут участвовать в провокацих на границе.

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