Будапешт использует принцип единодушия в ЕС как средство шантажа.

Зампредседателя Европарламента Катарина Барли призвала лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе.

Об этом она заявила в интервью MDR Aktuell.

По ее словам, страна использует принцип единогласия ЕС для шантажа. Барли напомнила, что на переговорах по шестому пакету санкций в отношении России Венгрия несколько недель блокировала его принятие из‑за нефтяного эмбарго.

Барли заявила, что право голоса страны может быть приостановлено за нарушение принципа верховенства закона.

"Особенно в Венгрии больше нельзя говорить о демократических и правовых отношениях", - отметила зампред ЕП.

Также она добавила, что единогласное согласие всех стран-членов, необходимое для принятия основных решений на уровне ЕС, "восходит к тому времени, когда ЕС состоял из шести стран, а сейчас это уже непрактично".

Как сообщал УНИАН, ранее Венгрия блокировала утверждение шестого пакета санкций Евросоюза против России, настаивая на исключении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла из списка подсанкционных лиц.

Также в венгерском правительстве заявляли, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.