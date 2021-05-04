Проблемы финансирования глобальных программ вакцинации и борьбы с пандемией COVID-19 могут быть решены только лидерами стран G7.

Стоимость COVID-вакцинации взрослого населения планеты в следующем году достигнет от $35 до $45 млрд.

Читайте такжеВОЗ одобрила для использования еще одну вакцину от коронавируса (документ)Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. По его словам, такая сумма будет нужна организации уже в дополнение к необходимым $19 млрд на финансирование программы международной ACT Accelerator.

"По нашим оценкам, в следующем году нам нужно еще от $35 до $45 млрд для вакцинации большинства взрослых во всем мире", - сообщил Гебрейесус.

Он добавил, что проблемы финансирования глобальных программ вакцинации и борьбы с пандемией COVID-19 могут быть решены только лидерами стран G7, которые в силах выделить значительную часть необходимой суммы, передает ТСН.

В ВОЗ неоднократно подчеркивали важность равномерного распределения вакцин от коронавируса в мире. Сейчас самое большое количество вакцин скупили богатые государства.

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Автор: Ирина Погорелая