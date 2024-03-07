Он отметил, что до конца войны эти подразделения будут находиться в Украине и помогать одержать победу над российским агрессором.

В Украине сейчас восстанавливается чеченская армия, которая в дальнейшем будет деоккупировать Чеченскую республику Ичкерию. Об этом в интервью ТСН рассказал председатель чеченского правительства в изгнании Ахмед Закаев.

Он рассказал, что фактически сразу после начала крупномасштабной росийской агрессии правительство Ичкерии заявило о формировании отрядов для отправки в Украину, а первые подразделения чеченских добровольцев появились в Украине с 2014 года.

"На данном этапе из-за войны Украины здесь идёт начало возрождения чеченской армии Вооружённых сил Чеченской республики Ичкерия. Сформировано Министерство обороны, идёт набор подразделений, формируются батальоны", - рассказал Закаев, добавив, что эти отряды "имеют двойной статус - они входят в Иностранный легион и в то же время являются бойцами Вооружённых Сил Чеченской республики Ичкерия".

При этом он уверил, что до конца войны эти подразделения будут находиться в Украине и будут помогать одержать победу над российским агрессором, а в последующем "есть возможность передислоцирноваться на территорию Чечни и начать деоккупацию".

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли он на то, что Украина в будущем поможет в деоккупации Чечни от кадыровского режима, Закаев заявл, что "Украина уже помогает".

"Сегодня на уровне Европейского Союза нам удалось создать Государственный комитет по восстановлению народов и государственности Кавказа. Это та правовая и политическая площадка, которая во многом будет способствовать деинтеграции России и Российской империи. И вот это всё происходит при помощи и при поддержке Украины и украинского государства", - подчеркнул он.

Ранее Закаев заявлял, что российские власти не будут убивать Кадірова, поскольку он им еще нужен. Закаев добавил, что Кадыров полезен системе, поскрльку разрушает чеченское общество. При этом глава правительства Чеченской республики Ичкерия допускает, что российские власти могут развязать Третью чеченскую войну, когда проиграют в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: