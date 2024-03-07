К процессу привлекут ключевых заинтересованных сторон, технических экспертов и финансовых партнеров.

Государственный департамент США совместно с Немецким фондом Маршалла анонсировали создание Партнерства городов Украины (UCP) для устойчивого восстановления инфраструктуры.

Как сообщается на официальном сайте Государственного департамента США, это государственно-частное партнерство поможет перепроектировать и отстроить устойчивые, инклюзивные и крепкие города в Украине. К процессу планируют привлечь ключевых заинтересованных сторон, технических экспертов и финансовых партнеров, используя ресурсы и изобретательность компаний, частных предприятий, неправительственных организаций и фондов.

В то же время фонд Маршалла будет выполнять функции Секретариата. Он будет разрабатывать новые трансатлантические партнерства, программы и альянсы между европейскими и американскими организациями, чтобы помочь в реконструкции по крайней мере трех украинских городов. Фонд также поможет расширить перспективы нового поколения украинских городских чиновников, градостроителей, архитекторов, инженеров и строительных команд, чтобы они могли эффективно восстанавливать, используя экологические методы.

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Кроме того, он будет сотрудничать с правительством Украины, ЕС и государствами-членами, многосторонними банками развития и двусторонними донорами, чтобы помочь найти ресурсы для восстановления. Как предполагается, инициатива будет официально представлена в июне на Конференции по восстановлению Украины в Берлине и завершится, когда города будут готовы начать работу.

Восстановление Украины после войны

По состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и восстановления в Украине составит 486 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия.

Только в 2024 году стране понадобится около 15 млрд долларов для неотложных приоритетных мероприятий по восстановлению и восстановлению как на национальном, так и на местном уровнях.

Как сообщал УНИАН, сумма прямых убытков, нанесенных инфраструктуре Украины в ходе войны, по состоянию на январь 2024 года достигла почти 155 млрд долл.

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