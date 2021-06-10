Пёс ждал её возле больницы.

В Турции верный пёс бежал за автомобилем "скорой", который увёз его хозяйку.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Женщине стало плохо. Прибывшие врачи приняли решение немедленно везти её в больницу.

Золотистый ретривер не захотел отпускать хозяйку одну, поэтому попытался зайти с ней в машину скорой медицинской помощи.

Читайте такжеВ Киеве пьяный хозяин выбросил собаку из окна четвертого этажа - соцсетиКогда медики не пустили его внутрь, пес начал бежать за автомобилем.

Так он добрался до больницы, однако не смог зайти в здание.

Ему пришлось ждать хозяйку возле медицинского учреждения.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская