Собаку не пустили в автомобиль / Скриншот
В Турции верный пёс бежал за автомобилем "скорой", который увёз его хозяйку.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Женщине стало плохо. Прибывшие врачи приняли решение немедленно везти её в больницу.
Золотистый ретривер не захотел отпускать хозяйку одну, поэтому попытался зайти с ней в машину скорой медицинской помощи.
Читайте такжеВ Киеве пьяный хозяин выбросил собаку из окна четвертого этажа - соцсетиКогда медики не пустили его внутрь, пес начал бежать за автомобилем.
Так он добрался до больницы, однако не смог зайти в здание.
Ему пришлось ждать хозяйку возле медицинского учреждения.
В Турции пес бежал за "скорой", в которой везли его хозяйку
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