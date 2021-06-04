В некоторых районах Турции в июне выпал снег. Местами высота снежного покрова достигала 4 сантиметров.

Несмотря на летние месяцы, в некоторых регионах Турции пошел снег.

Об этом сообщает TRT Haber.

Как сообщается, во многих провинциях температура упала, и на высокогорье пошел снег.

Снегопад на плато Казыкбели на высоте 2350 над уровнем моря был встречен в июне с удивлением.

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На плато Каврун на высоте 2300 метров толщина снежного покрова превышала 4 сантиметра.

Снегопад также нарушил работу транспорта.

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Автор: Екатерина Лиманская