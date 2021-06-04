Высота снежного покрова достигала 4 сантиметров / фото DHA
Несмотря на летние месяцы, в некоторых регионах Турции пошел снег.
Об этом сообщает TRT Haber.
Как сообщается, во многих провинциях температура упала, и на высокогорье пошел снег.
Снегопад на плато Казыкбели на высоте 2350 над уровнем моря был встречен в июне с удивлением.
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На плато Каврун на высоте 2300 метров толщина снежного покрова превышала 4 сантиметра.
Снегопад также нарушил работу транспорта.
В Турции в июне выпал снег / фото DHA
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