Правоохранители работали на месте взрыва над выяснением обстоятельств происшествия.

Шестеро человек пострадало в результате взрыва дома в Техасе.

Об этом пишет NBC 5.

Дом разорвало на части на сотни метров вокруг, а ударную волну ощутили в 1,5 км от эпицентра. Спасатели констатировали сильное повреждение креплений помещения. Однако причину взрыва еще устанавливают.

Пожарная служба подтвердила СМИ информацию о шести пострадавших. Трех человек госпитализировали в городскую больницу, еще троих – в детский медцентр.

Один пострадавший находился в доме, где произошел взрыв. Остальные пять пациентов – в соседнем доме по левую сторону. Информация об их состоянии не разглашается.

Читайте такжеНа рынке в Багдаде прогремел взрыв, погибли 30 человек (видео)Кадры, сделанные журналистами, свидетельствуют о силе взрыва: деревянный каркас кое-где полностью разрушен, на месте дома – груда обломков.

Правоохранители работали на месте взрыва над выяснением обстоятельств происшествия. СМИ пишут, что взрывоопасных веществ они не обнаружили. Эвакуации жители соседних домов не нуждались.

Для выяснения причин инцидента службы отключили электричество и газ во всем блоке.

Очевидцы в комментарии телеканалу подтвердили чрезвычайную силу взрыва: задрожали дома за километр. В других домах ударная волна повредила окна.

Местные власти выразили соболезнования семьям пострадавших и заявили, что надеются на скорейшее расследование причин произошедшего.

Накануне в этом районе был шторм.

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Автор: Яна Ставская