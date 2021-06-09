За семь часов до катастрофы российские боевики Сергей Дубинский и Олег Пулатов обсуждали отправку "Бука" в сторону села Первомайское Донецкой области.

В суде в Нидерландах по делу о сбитом самолете рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году обнародовано несколько новых записей перехваченных переговоров главарей боевиков "ДНР".

На перехваченных записях российские боевики подробно обсуждают транспортировку зенитно-ракетной установки "Бук" по оккупированной территории Донбасса в день, когда они сбили малазийский самолет, пишет BBC.

В частности, во время судебного заседания прозвучали записи переговоров так называемого главы разведки "ДНР", российского генерала Сергея Дубинского с замкомандира батальона "Восток" т.н. ДНР Александра Семенова; переговоры Дубинского и т.н. министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина, переговоры с Олегом Пулатовым (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был т.н. главой 2-го отдела "ГРУ ДНР", а также Леонидом Харченко (позывной "Крот"), который был начальником "разведывательного батальона" боевиков.

Так, за семь часов до катастрофы Дубинский и Пулатов обсуждали отправку "Бука" в сторону села Первомайское Донецкой области. Именно оттуда, по версии Международной следственной группы (JIT), была позже запущена ракета, которой российские террористы сбили "Боинг" рейса MH17.

Дубинский: "Значит у меня такая просьба и информация. В Григоровке это все стадо поросят уползло на Восток. Посмотрите, где там на Восток.

Пулатов: А там некуда.

Дубинский: Есть там куда, есть, смотрите. Там есть под горочкой, они прямо около восточного соседа присели. Вся ихняя х…[команда] сидит там. Пусть восточный сосед посмотрит и въе...[ударит]. потому что в Григоровке осталось только 5-6 БМП.

Пулатов: Понял.

Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притянет "Бук-М".

Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной.

В другой записи человек с голосом Дубинского в разговоре с человеком с голосом Пулатова обсуждают роль, которую мог играть Харченко в транспортировке российского "Бука".

Дубинский: Ты ждешь Леню. Леня щас ведет эту вот Б-М, ты понял, да?

Пулатов: Да

Дубинский: Бук-бук.

Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь.

Дубинский: Я понял. Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача охрана этого "Бука" и организация этого… (неразборчиво).

Затем была опубликована запись разговора людей с голосами Дубинского и Харченко.

Дубинский: Берешь туда только из тех, что вернулись сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял да.

Харченко: Ага.

Дубинский: Остальных оставляешь здесь. Раз. Туда приходишь, там есть рядом Первомайское, посмотри по карте.

Харченко: Я понял.

Дубинский: Где-то в том районе располагаешься. Вытягиваешь туда своих же, кто у тебя остался. И твоя задача резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь

Харченко: Я понял.

Дубинский: "Гюрза" туда же подтянется. Давай, если что я на связи.

В другом обнародованном разговоре Дубинский мог обсуждать с Александром Семеновым перемещение "Бука" на Макеевское Шоссе (в районе Донецка), чтобы поставить ЗРК в колонну с танками "Востока".

Эта колонна затем должна была пойти в район Саур-Могилы, где в тот момент шли ожесточенные бои с украинскими военными.

Отмечается, что опубликованные разговоры имели место 16 и 17 июля 2014 года, были перехвачены Службой безопасности Украины и затем переданы JIT. Многие участники этих разговоров ранее неоднократно подтверждали их подлинность.

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Другие доводы следствия в суде

В суде также упомянули показания нескольких свидетелей, которые встречали колонну с "Буком" и танками в районе Макеевки, Зугреса, Снежного и других населенных пунктов, находившихся под контролем "ДНР".

Изучив биллинг мобильного телефона Харченко, следствие отметило, что его аппарат присоединялся к вышкам в Зугрэсе, Шахтерске, Снежном, что соответствует маршруту движения военной колонны с ЗРК "Бук".

Следствие также представило спутниковый снимок от 17 июля 2014 года, на котором видна машина, похожая на "Бук", следующая в составе колонны в городе Макеевка.

По данным следствия, "Бук" завершил движение в составе колонны в районе супермаркета "Фуршет" в Снежном. В суде были обнародованы две записи разговоров людей с голосами Пулатова и Харченко, которые пытаются найти друг друга в Снежном.

Так, в звонке, совершенном в 12:42 (примерно за четыре часа до крушения MH17) человек с голосом Харченко сообщает Пулатову: "Я в Снежном, у "Фуршета", с игрушкой". Пулатов отвечает, что едет туда же.

Пулатов через своих адвокатов сообщил, что не помнит, участвовал ли он в таком разговоре. Однако он уверен, что под игрушкой в беседе понимается не "Бук", а какой-то переносной предмет.

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Суд в Гааге по делу MH17

7 июня суд начал рассмотрение по существу дела в отношении четырех подозреваемых в сбитии малайзийского "Боинга" (рейс MH17) в июле 2014 года. Суд 7 июня будет рассматривать более общие вопросы. Будут обсуждены расследования следственного судьи. Также могут быть высказаны замечания по инспекции реконструированных обломков самолета.

В последующие дни суд предоставит вступительное слово для обсуждений материалов дела.

Сейчас суд сосредоточивает свое внимание на трех ключевых вопросах: был ли самолет рейса MH17 сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", была ли ракета запущена из ЗРК "Бук" с агропромышленного поля неподалеку Первомайского, играли ли подозреваемые роль в запуске ракеты.

Личные обстоятельства подозреваемых также будут обсуждены, поскольку соответствующая информация доступна в материалах прокуратуры.

Ожидается, что суд будет обсуждать материалы дела три дня - 8, 9 и 10 июня. Еще один день - 11 июня, запланирован как дополнительный день, если понадобится.

После этого у стороны обвинения будет возможность обсудить отдельные разделы материалов дела 17 и 18 июня. Затем сторона защиты получит возможность обсудить отдельные разделы материалов дела, которые сочтет важными.

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Сбитие Россией самолета MH17 над Донбассом: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), руководивший "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был начальником "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

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Автор: Александр Топчий