Катастрофа МН17: Время платить по счетам

«Птичка» упала за террикон…

Лето 2014 года. Пять месяцев с начала аннексии Крыма и отрытой российской агрессии против Украины. Киев по крупицам собирает армию, военные, силовики и добровольческие батальоны ведут ожесточенные бои на Донбассе против российских наемников. Иловайского котла и ДАП еще не случилось, первых Минских соглашений нет и в помине, а российский военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) только-только позорно бежал из Славянска в Донецк. «Шахтеры» грабят все, что подвернется под руку, ближайшие населенные пункты, подконтрольные украинской власти, обстреливаются из новейшего российского вооружения, случайно найденного в шахтах. И никто еще не предполагает, что Кремль даст добро на использование такого оружия, которое будет способно сбить самолет на высоте 10 км.

Конечно, время от времени подконтрольные России боевики обстреливают украинские вертолеты и самолеты-транспортники. 14 июня 2014 года во время посадки в Луганском аэропорту был сбит ИЛ-76МД, в результате чего погибли 49 человек – десантники и пилоты. По данным расследования, на высоте около 500 метров в самолет попала ракета переносного зенитного комплекса (ПЗРК) «Игла»…

В четверг, 17 июля 2014 года, около 16:15 по киевскому времени, компания Malaysia Airlines сообщила, что с самолетом Boeing 777, выполнявшим рейс MH17 по маршруту Амстредам – Куала-Лумпур, пропала связь. В это время он пролетал над Донбассом.

Россия и ее сателлиты в Украине, еще не предполагая, что натворили, открыто радовались «сбитой птичке». Ведь «охота» шла на украинские ИЛ и АН, а никак не на пассажирский Boeing. Так, пресловутый Гиркин (тот самый, с которым Гордон недавно провел комплементарное интервью) отрапортовал в Сети: «В районе Тореза только что сбили самолет АН-26, валяется где-то за шахтой «Прогресс». Предупреждали же – не летать в «нашем небе». А вот и видео-подтверждение очередного «птичкопада». Птичка упала за террикон…».

Жареная новость тут же заполонила российские СМИ, в интернет также выложили видео, какую радость вызывает падение якобы украинского транспортника у боевиков, не брезгующих мародерством на месте трагедии. Но...

Грабеж упавшего самолета несколько омрачает понимание – это иностранный пассажирский борт. На одном из видео, которое через год после катастрофы опубликовали австралийские журналисты, запечатлены не только факты ограбления погибших людей с рейса МН17, а и разговоры боевиков, осознавших, что они сделали. Один из диалогов звучит так: «Они говорят, что «Сухой» сбил гражданский самолет…» - «Так и есть… Это пассажирский». И, чуть позже: «Видишь, они иностранцы», - говорит один мужчина. «Кто дал им коридор, чтобы лететь?», - спрашивает другой человек.

Россия «палится» в деталях

Тезис «Украина не закрыла воздушное пространство, чем и спровоцировала крушение МН17» с удовольствием подхватили российские «эксперты» и официальные лица. В эфирах российских телеканалов они то и дело обсуждали эту тему именно в ключе «Украина виновата», картинно заламывая руки.

Прозвучала даже мысль, что «украинские авиадиспетчеры снизили высоту полета МН17», или, что они же «отправили «Боинг» за пределы «воздушного коридора»», хотя официальные доказательства говорят об обратном. В частности, в Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) отметили, что в воздушном пространстве над Донбассом ежедневно осуществлялось около 150 международных коммерческих рейсов. В течение двух дней до катастрофы маршрутом малайзийского Boeing-777 воспользовались 75 разных авиакомпаний. А за несколько часов до катастрофы тот же маршрут использовался несколькими пассажирскими самолетами разных авиаперевозчиков.

Среди них, к слову, якобы был и российский «борт №1» с их президентом на борту. Что позже позволило россиянам обвинять Украину в том, что целью «Бука» (как известно, в России до последнего настаивали, что это украинский «Бук») был именно этот самолет.

Но для понимания русского лицемерия стоит все же напомнить: после того, как пророссийские боевики сбили несколько украинских транспортных самолетов и вертолетов, Украина закрыла воздушные коридоры ниже 8 км еще 14 июля 2014 года. Необходимости закрывать небо выше, в принципе, не было: украинские транспортники выше не летают, а у боевиков, по идее, не было ни одного вида оружия, способного наделать беды выше этой условной «отметки».

А вот Россия «для обеспечения безопасности полетов» закрыла воздушное пространство в аккурат с 17 июля. Но совсем в других «границах» - ниже 16 км. Аргументируя это тем, что боевые действия в Украине ведутся «вблизи государственной границы Российской Федерации», и что якобы имеются «факты стрельбы с территории Украины в направлении территории Российской Федерации». Правда, об этом своем решении РФ никому не сообщила. А гражданские рейсы так и продолжили летать - выше 8 км, но ниже 16 км.

Кстати, голландские эксперты DSB в 2015 году спросили о причине введения Россией запрета выше украинского, но российская сторона так ничего и не ответила. «Согласование ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины» вряд ли можно считать ответом. Хотя возьмемся предположить, что он предельно прост: «Буки» стреляют на высоту до 18 км…

С первых часов после крушения рейса МН17 Украина последовательно придерживалась версии, что пассажирский самолет был сбит из российского «Бук». Ведь Украина не использовала этот вид вооружения, так как у пророссийских террористов не было авиации. Россия же фонтанировала фантазиями.

Так, была озвучена вышеупомянутая версия, что украинцы «охотились» на российский «борт №1». Позже нашлись «свидетели», тщательно отобранные из рядов «местного» населения, которые подтвердили российским СМИ, что своими глазами видели возле Boeing-777 (пролетающего на высоте 10 км (!)) украинские истребители и даже выпущенные ими ракеты (!) «воздух-воздух». Еще позже появился «испанский авиадиспетчер из «Борисполя»» Карлос, который сообщил, что «военные самолеты пролетали рядом с 777 за три минуты перед тем, как он исчез с радаров»…

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Нельзя не вспомнить и самые омерзительные версии падения Boeing, озвученные российскими СМИ и пророссийскими боевиками, как-то: авиакатастрофа рейса МН17 – спецоперация ЦРУ, взрыв якобы произошел на борту, или, что все пассажиры самолета были мертвы изначально…

Конечно, под давлением доказательств международных следователей, которые провели тщательный анализ российских «версий», все это России пришлось опровергать.

И сколько бы после Кремль не хорохорился и не выискивал «правдивые свидетельства», что «Бук», уничтоживший рейс МН17, был украинским, Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа пришли к выводу, что причиной гибели рейса МН17 стала ракета «земля-воздух», выпущенная из установки «Бук», прибывшей в Украину из России.

Расследование и суд

Расследование катастрофы стартовало 21 июля 2014 года, когда Совет безопасности ООН принял резолюцию №2166 с призывом к сотрудничеству при проведении международного расследования причин крушения самолета всех государств. Оно было разделено на две части: техническую и уголовную.

Поскольку трагедия произошла на нашей территории, Украина могла бы проводить техническое расследование. Но, чтобы исключить обвинения в необъективности, добровольно передала полномочия по техническому расследованию Нидерландам.

Уголовным расследованием катастрофы занялась международная Объединенная следственная группа из представителей Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины. Также к расследованию катастрофы присоединилась группа журналистов-расследователей Bellingcat.

Предварительный отчет по техническому расследованию Нидерланды предоставили уже в сентябре 2014 года. Так, характер повреждений не указывал на признаки эксплуатационных проблем с самолетом, но были доказательства о повреждении самолета извне. Через год, 13 октября 2015-го, был презентован окончательный отчет технического расследования. Сообщалось, что Совет по безопасности Нидерландов рассмотрел даже версию попадания в самолет метеорита и атаку другого самолета… Но после детального изучения эти версии были отброшены.

Из отчета следовало, что Boeing-777 был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» с боевой частью 9Н314М из района на востоке Украины, контролируемого сепаратистами. В сентябре 2016 года Объединенная следственная группа представила первые результаты своего уже уголовного расследования и пришла к такому же выводу.

В мае 2018 года следствие впервые официально подтвердило, что «Бук» привезли из России. И что он принадлежал 53-й бригаде противовоздушной обороны Министерства обороны России (следователи даже обнародовали информацию об отпечатках пальцев российских военных на ракете, выпущенной из «Бука»).

На фоне выводов следствия, мировые лидеры призвали Россию прекратить врать и ответить за свои действия. Однако, Москва продолжила отрицать свою причастность к катастрофе. А российское Министерство обороны – настаивать, что ни один зенитно-ракетный комплекс их Вооруженных сил российско-украинскую границу никогда не пересекал.

В июне 2019 года международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе рейса МН17. А в феврале 2020-го прокуратура Нидерландов предъявила им обвинения и объявила в международный розыск.

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Речь идет об Игоре Стрелкове (Гиркине) (бывшем «министре обороны «ДНР»), Сергее Дубинском (генерал-майоре российской армии), Олеге Пулатове (руководил вторым отделом «ГРУ ДНР») и Леониде Харченко (вероятно, вместе с Пулатовым сопровождал «Бук» в Снежное).

Судебные слушания по делу начались в марте этого года. За несколько дней до слушаний в Кремле сделали ряд резких заявлений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва с самого начала не доверяла результатам расследования, проведенного без ее участия.

При этом, напомним, что все годы после катастрофы европейские страны призывали Россию к сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Но Россия оставалась к этим просьбам глуха. Более того, Российская Федерация стала единственной страной, применившей право вето к резолюции о создании международного трибунала касательно катастрофы MH17 с целью судебного преследования лиц, ответственных за преступление. Президент России Владимир Путин еще и заявил, мол, идея создания международного трибунала по расследованию крушения МН17 «контрпродуктивная и преждевременная».

Пандемия коронавируса и карантинные ограничения приостановили судебный процесс в Нидерландах. И к рассмотрению дела о сбитом над Донбассом Малазийском Boeing вернулись только в июне.

Во время судебных слушаний прокуратура сообщила, что Объединенная следственная группа проанализировала вероятность всех возможных версий катастрофы. Например, возможность взрыва внутри самолета, попадание другой ракетой (не «Бук»), поражение самолета с подконтрольной Украине территории, попадание истребителем, а также попадание ракетой «Бук» с территории, подконтрольной «ДНР», но не из села Первомайское.

По мнению представителей прокуратуры, объем доказательств, что это была именно российская ракета, выпущенная с подконтрольной боевикам территории, исключает другие версии.

В частности, во время судебных слушаний прокуратура Нидерландов представила запись новых телефонных разговоров, доказывающих, что лайнер был сбит установкой «Бук», о которой говорили подозреваемые. Новая запись свидетельствует, что пророссийские боевики думали, что сбили украинский истребитель. Прокуроры также напомнили, что других самолетов 17 июля 2014 года никто не сбивал.

Простыми словами: сторона обвинения опровергла все попытки оправдаться, которые проталкивала Россия.

…Судебное рассмотрение по существу в деле МН17 может состояться в феврале-марте будущего года. Тем временем правительство Нидерландов приняло решение подать иск против Российской Федерации и в Европейский суд по правам человека. В эту межгосударственную жалобу также будут включены персональные иски родственников жертв катастрофы МН17.

Татьяна Урбанская, Ирина Шевченко