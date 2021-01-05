Речь идет о телефонном разговоре Трампа с госсекретарем штата Джорджия.

Конгрессмены от Демократической партии США Тед Лью и Кэтлин Райс требуют от Федерального бюро расследований и начать уголовное расследование в отношении действий действующего президента страны Дональда Трампа.

Об этом Лью написал в Twitter.

Читайте такжеТрамп раскритиковал Сенат после преодоления вето по оборонному бюджетуКонгрессмены обратились к директору ФБР после появившейся информации о разговоре Трампа с госсекретарем штата Джорджия.

"Как бывшие прокуроры, Кэтлин Райс и я считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений, когда во время телефонного разговора с госсекретарем Джорджии Раффенспергером требовал, чтобы тот нашел 11 780 голосов избирателей. Сегодня мы обратились в ФБР", - написал Лью.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии пройдет по сокращенному сценарию.

4 января появилась аудиозапись соответствующего телефонного разговора, в которой Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская