В полиции считают, что нападавший действовал один.

В школе шведского города Эребру сегодня произошла стрельба. В результате вооруженного нападения погибли около десяти человек, точное количество раненых до сих пор неизвестно.

Днем местная полиция предупредила о масштабной операции в городе, людей призвали держаться подальше от района Västhaga. Сначала сообщалось, что четыре человека получили огнестрельные ранения, дело квалифицировали как покушение на убийство, поджог и тяжкое преступление с применением оружия.

Учеников и персонал разместили в нескольких школах, поскольку не знали, возможны ли новые нападения. В совершении преступления подозревали одного из пострадавших. Впоследствии по разным адресам провели "несколько следственных действий, связанных с делом":

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"Сейчас полиция считает, что злоумышленник действовал сам, но мы не можем исключить, что к инциденту причастны и другие лица. Мы считаем, что злоумышленник является одним из погибших".

Глава полицейского округа Эребру Роберто Эйд Форест сообщил журналистам, что в помещении школы обнаружили около десяти тел, передает SVT.

"Полиция находится в процессе идентификации погибших и не сообщает никаких подробностей о жертвах. Причина, почему мы не можем предоставить больше деталей на данный момент, заключается в том, что урон очень большой", - добавил он.

Министр юстиции Гуннар Стрёммер назвал это худшим массовым расстрелом, который когда-либо случался в Швеции.

Нападения на школы

Как сообщал УНИАН, в этом месяце парень с ножом совершил нападение на гимназию в Словакии. По данным полиции, погибли 18-летняя девушка и 51-летняя женщина, еще три человека пострадали.

Осенью 2023 года во Франции мужчина пришел с ножом в лицей и напал на работников. Сообщалось о гибели учителя, еще два человека получили ранения.

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