В Элизабет-Сити, что в штате Северная Каролина (США), ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое ограничение связано с расследованием дела об убийстве полицейскими афроамериканца.
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Как сообщает 24 канал со ссылкой на городскую администрацию штата, там предполагают, что могут возникнуть беспорядки после публикации видео с места происшествия. Пока неизвестно, сколько продлится режим чрезвычайной ситуации.
"Чтобы гарантировать необходимые меры для защиты граждан во время общественных беспорядков, мы считаем нужным объявить режим чрезвычайной ситуации в Элизабет-Сити с 08:00 по местному времени 26 апреля", – идет речь в заявлении.
По данным USA Today, трагедия случилась 21 апреля, когда правоохранители попытались вручить орден на арест афроамериканцу Эндрю Брауну. Полицейские выстрелили, когда тот попытался скрыться. Отец 7 детей скончался от огнестрельного ранения в голову в течение нескольких минут после выстрела.
Сейчас видео инцидента есть только у правоохранителей.
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