США отправят Украине новую партию боеприпасов

США отправят Украине новую партию боеприпасов. Фото погрузки военной помощи показали в Петагне.

Об этом сообщили в Twitte-аккаунте ведомства.

"Работа продолжается. Она никогда не останавливается. Наши военнослужащие круглосуточно работают над тем, чтобы у украинского народа была техника, необходимая для защиты своей страны", - сообщил написал министр обороны США Ллойд Остин.

Отмечается, что фото сделали на 0базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 августа Президент США Джо Байден подписал указ, которым поручил госсекретарю направить 775 миллионов долларов за счет бюджета минобороны США на помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за предоставление очередного пакета военной помощи на 775 миллионов долларов. Он подчеркнул, что сделан еще один важный шаг для победы над агрессором.

По словам министр обороны Алексея Резникова, в пакет военной помощи от США войдут боеприпасы для HIMARS, 16 105мм гаубиц и боеприпасы, 15 беспилотников ScanEagle, 40 машин MaxxPro, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM) и многое другое.

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