Прокурор отказался переносить дело из суда по делам несовершеннолетних, куда оно было изначально подано из-за возраста обвиняемой.

В США 26-летнюю трансгендерную женщину, которая изнасиловала 10-летнего ребенка, приговорили к двум годам содержания в специальном центре для несовершеннолетних.

Об этом пишет Mail Online.

В 2020 году Ханна Таббс, ранее носившая имя Джеймс, признала себя виновной в сексуальном насилии над 10-летней девочкой, совершенном в 2014 году, когда ей было 17 лет и она еще идентифицировала себя как мужчину.

Преступница последовала за девочкой в ​​ванную, схватила ее за горло и силой залезла рукой в штаны. Она остановилась только тогда, когда кто-то вошел в комнату, а затем убежала. Позже анализ ДНК подтвердил ее виновность.

Прокуратура настаивала на том, чтобы Таббс осталась в тюрьме округа Лос-Анджелес и предстала перед судом как взрослая, однако окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон отказался подать ходатайство о переносе дела из суда по делам несовершеннолетних, куда оно было изначально подано из-за возраста обвиняемой на момент совершения преступления.

Прокурор также говорил о своей обеспокоенности тем, что в учреждении для взрослых Таббс может стать жертвой из-за ее гендерной идентичности и даже рекомендовал просто приговорить ее к домашнему заключению.

Кроме того, он процитировал несколько исследований, в которых говорится, что развитие мозга не останавливается до 25 лет и что учреждения для несовершеннолетних могут помочь в реабилитации молодых правонарушителей.

Перед вынесением приговора судья Марио Баррера заявил, что Гаскон связал ему руки. Решение прокурора вызвало недовольство и критику в прокуратуре Лос-Анджелеса.

"Таббс 26 лет. В отличие от ложного повествования Джорджа Гаскона, она не "ребенок". В ходе судебного разбирательства по делам несовершеннолетних были представлены доказательства того, что Таббс изнасиловала двух молодых девушек в различных инцидентах в прошлом. Дети-жертвы будут страдать от травм всю жизнь. Таббс также ранее была судима за насилие и вела себя как взрослая", - заявил заместитель окружного прокурора Лос-Анджелеса Джон Хатами.

Ранее УНИАН писал, как в Одессе судья приговорил мужчину за избиение человека к прочтению детского романа.

А на Полтавщине мужчина принес в суд пиццу с наркотиками.

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