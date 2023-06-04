Мужчина разделся на священном алтаре, призывая защитить украинских детей.

В субботу, 3 июня, у главного алтаря базилики Святого Петра прошел специальный обряд очищения. Его провели, потому что святыню осквернил обнаженный мужчина, протестовавший против войны в Украине.

Издание Reuters пишет, что молитву возглавил протоиерей базилики кардинал Мауро Гамбетти. В ходе молебна алтарь, которым пользовался Папа Франциск, был освящен святой водой. Гамбетти сказал, что этот человек совершил греховный и "неуместный, поистине достойный сожаления жест", чтобы привлечь внимание к жертвам войны.

Источник в Ватикане сообщил во время инцидента, что у мужчины также были ссадины на теле от ногтей. Его личность не разглашается, но по фотографиям, сделанным туристами и размещенным в социальных сетях, ему было около 20 или 30 лет.

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"Голая" акция протеста в Ватикане - что известно

2 июня в Ватикане прошла необычная акция протеста против войны в Украине. Обнаженный мужчина взобрался на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане. На его спине была надпись на италянском языке: "Спасите украинских детей".

Мужчину задержали жандармы и передали правоохранителям. Позже стало известно, что задержанный страдает депрессивным расстройством и лечится психотропными препаратами.

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