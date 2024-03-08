"Бомбардировку" мешками с гумпомощью ведут США при поддержке Иордании.

В секторе Газа по меньшей мере 5 человек погибли и 10 получили ранения, когда с самолета на лагерь беженцев сбросили груз с гуманитарной помощью. Об этом каналу CNN рассказал журналист Хадер Аль-Зааун, который присутствовал на месте трагедии.

Инцидент произошел в лагере Аль-Шати к западу от города Газа в пятницу. При этом журналист не смог сказать, какая именно страна стоит за сбросом гумпомощи с самолета.

На видео инцидента видно, как большой грузовой самолет выбрасывает на парашютах пакеты или мешки, вероятно, с гумпомощью. Большинство пакетов медленно опускаются на землю, но некоторые начинают разваливаться в воздухе, у некоторых парашюты просто не раскрылись. При этом слышно, как что-то на большой скорости громко падает на землю.

Мухаммад Аль-Шейх, руководитель отдела неотложной помощи в медицинском комплексе Аль-Шифа в городе Газа, подтвердил, что пять человек погибли в результате инцидента. Еще несколько раненых, по его словам, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ситуация в секторе Газа

Как писал УНИАН, в результате боевых действий между армией Израиля и боевиками ХАМАСа сектор Газа фактически полностью разрушен. Население анклава находится на грани голодной смерти из-за нехватки поставок продуктов. Власти соседнего Египта отказываются принимать у себя палестинских беженцев и фактически участвуют в блокаде сектора наравне с Израилем.

В конце прошлой недели армия США начала сбрасывать с самолетов мешки с гуманитарной помощью над территорией сектора Газа. Это происходит с согласия Израиля. В этой гуманитарной миссии также участвуют представители армии Иордании.

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