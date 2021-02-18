Основанием для включения журналистов в одну из первоочередных фаз вакцинирования стали многочисленные обращения журналистских организаций.

Федеральное агентство Министерства здравоохранения США "Центры по контролю и профилактике заболеваний в США" (CDC) опубликовало рекомендации по порядку вакцинации от COVID-19.

Согласно этим наработкам, журналистов и медиаработников рекомендуют прививать в третьей фазе (Phase 1C). Об этом говорится в материале на сайте "Центров по контролю и профилактике заболеваний в США".Читайте такжеВ США уже использовали почти 30 миллионов доз вакцины от коронавируса

На первые фазе вакцинация (Phase 1a) в США прививают медработников и людей, находящихся на длительном лечении.

Основанием для включения журналистов в одну из первоочередных фаз вакцинирования стали многочисленные обращения журналистских организаций в CDC и местные комитеты по вопросам вакцинации населения, сообщает НСЖУ.

Более десятка журналистских организаций обратились с просьбой разрешить журналистам, освещающим кризис COVID-19, митинги и другие акции протеста, сделать прививку от коронавируса в первых волнах.

Как сообщает Международная федерация журналистов, союзы Бразилии, Перу и Уругвая обратились к правительствам с просьбой включить медиаработников в приоритетные группы по вакцинации против COVID-19.

Так, 19 января начали прививать от коронавируса журналистов в Сербии - их включили в приоритетный список вакцинации. Об этом пишет "Балканский обозреватель". Заявку на вакцинацию редакции должны были возможность просто прислать на электронный адрес пресс-службы правительства Сербии.

В одном из штатов Индии - Трипура - журналистов будут прививать от коронавируса во второй фазе. Об этом сообщает издание The Sentinel.

В Индонезии, например, журналисты и работники СМИ уже включены во второй этап вакцинирования. Об этом сообщает издание Coconuts Jakarta.

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Автор: УНИАН