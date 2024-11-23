Один из пропагандистов внезапно умер от рака, , которого у него никогда не было.

В Часовом Яре уничтожен кремлевский пропагандист, бывший продюсер канала Russia Today Магомед Бучаев. Также умер другой пропагандист - Скотт Беннет, якобы от рака.

О потерях в рядах кремлевский рупоров, сообщил украинский журналист Денис Казанский. По сообщениям росСМИ, Бучаеву, который проработал на пропагандистском канале три года, было 27 лет. В середине лета он решил пойти в так называемое "СВО". В начале ноября он штурмовал Часов Яр, но что-то пошло не так и его ликвидировали.

Касательно гражданина США и по совместительству кремлевского пропагандиста Беннета, то он умер от рака, которого у него никогда не было, как считает одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян. Она даже выразила мнение, что его убили, за то что он рассказывал "правду" о войне в Украине. "Две недели назад он еще был в прекрасной форме. И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было", - озвучила пропагандистка свою умную мысль.

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"Какой-то падеж среди пропагандистов RT. Маргарита Симоньян пишет, что на пропагандиста Скота Беннета враги наслали рак и он внезапно умер", - прокомментировал Казанский.

Кремлевский пропагандисты

Российский пропагандист Сергей Мардан случайно раскрыл истинное значение кремлевского нарратива о том, что украинцы и россияне - это "один народ". В эфире одной из пропагандистских программ, фрагмент которой опубликовал украинский журналист Денис Казанский, Мардан заявил, что россияне снова будут говорить об "одном народе", а пока желают украинцам "всяческого зла".

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