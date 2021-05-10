На переднем плане был лозунг: "Стоп путинской войне в Украине! Больше санкций против России!".

В Риме украинцы приняли участие в акции памяти победы над нацизмом и выставке "Украина во Второй мировой войне".

Читайте такжеВ Шотландии обещают новый референдум: сторонники независимости побеждают на выборах в парламентОб этом пишет Радио Свобода.

Около пол сотни человек выстроились с тематическими стендами на Народной площади.

На фото и репродукциях документов изображена жизнь украинского населения времен гитлеровской оккупации, высылка в концлагеря, трагедия Бабьего яра, история украинского освободительного движения и другие.

На переднем плане был лозунг: "Стоп путинской войне в Украине! Больше санкций против России!".

"Когда в Украине восьмой год идет война, мы хотим донести итальянцам, что все, что они учили времен коммунизма об истории Украины, – это мифы, распространенные Россией. Мы напоминаем иностранцам, что в Украине идет война, которую нельзя допускать", – заявила председатель европейской ассоциации "Италия – Украина – Майдан" Леся Татарин.

Как проходили акции в Киеве и областях:

На площади Славы в Киеве люди клали цветы к Могиле Неизвестного солдата. Некоторые из присутствующих, в основном дети, пришли в советских военных пилотках, но без красной советской звезды. Среди тех, кто возлагал цветы, был замечен лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

В Житомире на День Победы люди держали флаги с советской символикой, но заклеенной. С одного портрета полицейским пришлось снимать георгиевскую ленту.

В Одессе на Аллее Славы произошло несколько стычек между участниками пророссийской акции «Бессмертный полк» и полицейскими. Известно о шестерых задержанных.

Во время мероприятий 9 мая украинские правоохранители составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств.

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Автор: Людмила Жерновская