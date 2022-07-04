Город Лаппеенранта расположен примерно в 25 км от российской границы.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отреагировал на предложение мэра финского города Лаппеенранта, что на границе с Россией, предоставить городской аэропорт для размещения базы НАТО в случае необходимости.

Об этом Володин написал в своем Telegram.

Володин заявил, что мэр города Лаппеенранта ошибается в том, что база НАТО создаст в городе чувство безопасности.

"В случае начала боевых действий удары наносятся прежде всего по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", – заявил Володин.

Как сообщалось, власти финского города Лаппеенранта, что на границе с Россией, рассматривают возможность создать базу НАТО после присоединения Финляндии к Альянсу. Город Лаппеенранта расположен примерно в 25 км от российской границы.

На саммите НАТО в Мадриде Финляндию и Швецию официально пригласили присоединиться к военно-политическому блоку. Перед началом мероприятия был подписан меморандуммежду скандинавскими странами и Турцией. Теперь три государства "обязаны оказывать друг другу полную поддержку против угроз безопасности".

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