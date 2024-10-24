Сейчас без них поляки будут чувствовать себя незащищенными, сказал дипломат.

Временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что украинцы получат многоцелевые истребители МиГ-29 только после того, как партнеры предоставят Варшаве новые самолеты.

В интервью Укринформу дипломат напомнил, что за время полномасштабной войны Польша передавала украинским Воздушным силам запасные части и сами МиГ-29, также они готовят новые пакеты помощи. Всего на вооружении страны около 10-15 МиГов, которые все еще являются частью их противовоздушной обороны.

По словам Лукасевича, Польша перевооружает свои военно-воздушные силы, поэтому закупает у партнеров истребители F-16 и F-35. Этот процесс еще не завершен, поэтому поляки "не могут позволить себе потерять даже этот десяток МиГ-29, потому что будут чувствовать себя незащищенными":

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"Наши союзники должны прислать в Польшу несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать нам время нарастить собственные возможности, чтобы мы смогли передать МиГи, которые так нужны украинским пилотам".

МиГи от Польши

Напомним, весной прошлого года в Польше объявили, что уже отправили в Украину первую партию обещанных самолетов МиГ-29.

В конце августа украинский президент Владимир Зеленский говорил, что страна хотела бы получить помощь от Польши в двух вопросах. Речь идет о сбивании ракет, которые долетают до запада Украины во время массированных обстрелов, и о передаче истребителей.

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