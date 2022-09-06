За время действия программы осуществлено более 97 тыс. валютно-обменных операций на общую сумму 690 млн грн.

В Национальном банке Польши предупредили, что эта неделя станет последней, когда можно будет обменять наличные гривны на злотые.

Об этом говорится в объявлении на сайте Национального банка Польши.

"Национальный банк Польши по согласованию с Национальным банком Украины сообщает, что завершается обмен украинской гривны (UAH) на польский злотый, доступный для нужд граждан Украины, прибывающих на территорию Республики Польша. Последней неделей закупки организационными подразделениями PKO Bank Polski станет неделя с 5 по 9 сентября", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас в 100 отделениях банка совершено более 97 тысяч валютно-обменных операций на общую сумму 690 миллионов гривен.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины и Национальный банк Польши 18 марта заключили соглашение, которое дало возможность украинцам, которые находятся в Польше, осуществлять обмен украинской гривны на польские злотые.

Это соглашение вступило в силу с 25 марта.

Ранее в канцелярии премьер-министра Польши заявили, что они помогли Украине уже на сумму более 10 миллиардов злотых (€2,1 млрд).

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