Онлайн-магазины выступают против такого решения.

Польская Книжная Палата инициировала законопроект, который обеспечит фиксированную цену на книги на польском рынке.

Об этом пишет Читомо.

Цены будут зафиксированы на 12 месяцев. Это позволит продавцам предложить скидку до 5% максимум при обычных продажах и до 15% на книжных ярмарках.

Читайте такжеWP: Сын Байдена написал в мемуарах, как "пропил" деньги от BurismaОнлайн-магазины выступают против такого решения. Они считают, что это подорвет продажи и ограничит доступ к ним менее состоятельных читателей.

Пока информации о финальной версии проекта нет.

Отмечается, что 13 европейских стран имеют фиксированные цены на книжки, учитывая Австрию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Норвегию и Испанию. Такого же правила придерживаются Япония, Аргентина и Мексика.

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Автор: Людмила Жерновская