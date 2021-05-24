Польская Книжная Палата инициировала законопроект, который обеспечит фиксированную цену на книги на польском рынке.
Об этом пишет Читомо.
Цены будут зафиксированы на 12 месяцев. Это позволит продавцам предложить скидку до 5% максимум при обычных продажах и до 15% на книжных ярмарках.
Читайте такжеWP: Сын Байдена написал в мемуарах, как "пропил" деньги от BurismaОнлайн-магазины выступают против такого решения. Они считают, что это подорвет продажи и ограничит доступ к ним менее состоятельных читателей.
Пока информации о финальной версии проекта нет.
Отмечается, что 13 европейских стран имеют фиксированные цены на книжки, учитывая Австрию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Норвегию и Испанию. Такого же правила придерживаются Япония, Аргентина и Мексика.
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