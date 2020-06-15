В Пекине заявили об "очень высоком риске" распространения COVID-19 из-за вспышки на рынке

В правительстве уточнили, что за последние сутки в городе на коронавирус были протестированы более 76 тыс. человек.

Из-за вспышки коронавируса, зафиксированной несколько дней назад на оптовом рынке в Пекине, риск дальнейшего распространения коронавируса в столице очень высок.

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Об этом заявил представитель городского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Сяоцзюнь, передает kommersant. «В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии», - сказал журналистам Гао Сяоцзюнь.

В правительстве уточнили, что за последние сутки в городе на коронавирус были протестированы более 76 тыс. человек. Положительным тест оказался у 56 человек.

Вспышка коронавируса была зафиксирована на рынке 13 июня. Оптовый рынок «Синьфади» является крупнейшим в столице. После выявления вируса в районе рынка был введен режим ЧП, а также приостановлена работа других оптовых рынков Пекина, отменены занятия в школах и спортивные соревнования. Заражения на рынке стали первыми для столицы после двухмесячного перерыва.

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