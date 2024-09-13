В китайско-бразильском "мирном плане" не упоминается о выводе российских войск, наказании за военные преступления и компенсации Украине за разрушения.

Представительница иностранных дел Китая прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского, в котором он назвал китайско-бразильскую инициативу"деструктивной". Во время очередной пресс-конференции Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, которая состоялась 13 сентября, пресс-секретарь Мао Нин заявила, что Китай намерен и в дальнейшем способствовать мирному урегулированию войны между Россией и Украиной.

По словам пресс-секретаря, Китай и Бразилия представили шесть совместных договоренностей, касающихся важных приоритетов, среди которых - снижение напряжения и предотвращение эскалации конфликта.

"План также призывает все стороны быть приверженными диалогу и переговорам, увеличивать гуманитарную помощь, противостоять использованию ядерного оружия, противостоять нападениям на атомные электростанции и защищать стабильность глобальных промышленных цепей и цепей поставок", - сказала Мао.

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Китайский "мирный план"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал китайско-бразильский "мирный план" деструктивным, поскольку он играет на руку Кремлю и к тому же не был обсужден с Украиной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому изданию Metrópoles.

Весной Бразилия и Китай предложили план урегулирования войны в Украине, который состоит из шести пунктов. Он включает прекращение боевых действий, переход к переговорам, увеличение гуманитарной помощи и обмен военнопленными. Однако в плане не упоминается о выводе российских войск, наказании за военные преступления и компенсации Украине за разрушения.

По словам Зеленского, Бразилия и Китай призывают к непонятному примирению.

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