Опасный совет отчаянной женщине дал местный "целитель".

Жительница города Пешавар (Пакистан) так сильно хотела сына, что обратилась за помощью к целителю. Тот посоветовал ей забить гвоздь в лоб, чтобы пол ребенка точно была мужским.

Об этом пишет пакистанская газета Dawn.

Женщина отважилась на это, поскольку в четвертый раз забеременела девочкой, а муж хотел сына. Он пригрозил, что покинет ее, если на этот раз не родится мальчик.

Как сообщает издание, женщина обратилась к "целителю". Он дал ей амулет, молитву и гвоздь, который та должна была забить себе в голову.

Женщина пришла домой и реализовала совет "целителя". Родственники нашли ее всю в крови. Они пытались самостоятельно вынуть гвоздь и остановить кровотечение, но не удалось.

Потерпевшую госпитализировали. Медики говорят, что гвоздь глубоко вошел в череп. В больнице женщина рассказала, что находится на третьем месяце беременности. УЗИ подтвердило, что родится девочка. Однако женщина утверждала, что якобы слышала о случае, когда гвоздь, забитый в голову, сменил пол ребенка в утробе матери.

Женщина пока не признается, помогал ли ей кто-то вбивать гвоздь в лоб. Между тем "целителя", давшего совет беременной женщине, уже ищет полиция.

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