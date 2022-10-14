Он отказался сообщить, что делал в стране.

В Норвегии задержали россиянина, запускавшего беспилотные летательные аппараты.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным норвежских СМИ, сотрудники таможни обнаружили у него в багаже два дрона и несколько электронных устройств хранения данных во время плановой проверки на пограничном переходе Стурскуг, единственном пункте пересечения границы между Норвегией и Россией.

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Прокурор Аня Миккельсен Индбьёр сообщила, что 50-летнего мужчину подозревают в нарушении санкций, которые вступили в силу после нападения России на Украину.

Согласно норвежскому законодательству, самолетам, эксплуатируемым российскими компаниями или гражданами, запрещено "приземляться, взлетать или летать над норвежской территорией".

Адвокат россиянина Йенс Бернхард Херстад сообщил газете Dagbladet, что его клиент признал полет на дронах, но отказался сообщить, что делал в Норвегии.

Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что "слишком рано делать выводы".

"Известно, что у нас есть разведывательная угроза, которая усилилась в связи с тем, что происходит в Европе", - добавила она.

Издание отмечает, что в последние недели сообщалось о многочисленных наблюдениях беспилотников возле норвежских морских нефтегазовых платформ.

Безопасность ключевой энергетической, интернет-инфраструктуры и энергетической инфраструктуры усилили после взрывов на российских газопроводах.

Что произошло с "Северными потоками"

Как извнстно, в конце сентября оператор Nord Stream собщил, что в обеих нитях газопровода в Балтийском море резко снизилось давление. Причиной тогда назвали дыру в трубе.

Российский аналитик Дмитрий Донецкий заявил, что из труб могло вытечь до 500 миллионов кубометров технического газа.

В Кремле сразу заявили, что не знают причину, но не исключают возможности саботажа.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель убежден, что это следствие умышленных действий. Также не исключают саботаж лидеры западных стран.

Служба государственной безопасности Швеции, завершив предварительный осмотр поврежденных участков "Северных потоков", подтвердила версию о том, что утечка произошла в результате взрывов.

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