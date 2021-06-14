Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтбенберг заявил, что блок будет наращивать военный потенциал для противодействия России. Он также отметил важность санкций, введенных против России.
Как заявил генсек НАТО в интервью телеканалу CNBC, подход блока к России основан на том, что "мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".
"Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", - заявил Столтенберг.
Он заявил, что Альянс будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.
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Одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями, сообщил генсек.
Генсек альянса заявил о важности санкций, введенных против России. По словам Столтенберга, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров НАТО, таких как Украина и Грузия".
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