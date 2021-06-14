В НАТО также отметили важность санкций, введенных против России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтбенберг заявил, что блок будет наращивать военный потенциал для противодействия России. Он также отметил важность санкций, введенных против России.

Как заявил генсек НАТО в интервью телеканалу CNBC, подход блока к России основан на том, что "мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".

"Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", - заявил Столтенберг.

Он заявил, что Альянс будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.

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Одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями, сообщил генсек.

Генсек альянса заявил о важности санкций, введенных против России. По словам Столтенберга, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров НАТО, таких как Украина и Грузия".

НАТО и Россия: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко