Обвинения в шпионаже могут привести к новой напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном.

Сотрудник посольства Индии в Москве был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана, что может испортить отношения между соседями из Южной Азии.

Как пишет Bloomberg, Сатьендра Сивал, помощник службы безопасности московского посольства, был арестован в воскресенье после того, как индийские официальные лица обнаружили, что он работал от имени пакистанского шпионского агентства Inter-Services Intelligence Agency, согласно заявлению полиции штата Уттар-Прадеш. Сивал, который находится в Москве с 2021 года, подозревается в утечке информации об обороне и внешних отношениях Индии, говорится в заявлении полиции.

Обвинения в шпионаже могут привести к новой напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном, которые десятилетиями изо всех сил пытались поладить. Соседи, обладающие ядерным оружием, вели три войны из-за Джамму и Кашмира, спорного региона в Гималаях, на который претендуют оба правительства.

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Министерство иностранных дел Индии осведомлено об аресте и оказывает помощь следователям, по словам высокопоставленных чиновников министерства иностранных дел, которые попросили не называть их имена из-за деликатности вопроса.

Напряженность между Пакистаном и Индией

В 2021 году военные Индии и Пакистана договорились прекратить стрельбу на спорной границе в Кашмире.

В совместном заявлении стран говорилось, что стороны будут решать вопросы и разбираться с проблемами, которые могут нарушить мир и привести к насилию.

Последний раз эти ядерные державы подписывали соглашение о прекращении огня на границе еще в 2003 году, однако в 2020 году обстановка вновь накалилась.

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