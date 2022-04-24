Посол раскритиковал немецкие власти за медлительность в поставках оружия Украине.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обрушился с критикой на официальный Берлин.

В своем сообщении в Твиттере украинский дипломат упрекнул Германию в медлительности с поставками оружия Украине и заявил, что пока страна колеблется, оккупанты продолжают убивать украинцев.

Мельник опубликовал в соцсети фото девушки из Одессы, которая погибла вместе со своим 3-месячным ребенком в результате вчерашнего ракетного удара и резко обратился к немецкому правительству.

"Пока вы ВОСЕМЬ недель колебались с современным немецким оружием для Украины, россии разрешено убивать украинских женщин и детей каждый день. Как эту молодую маму с ребенком вчера в Одессе под ракетным обстрелом", - написал Мельник.

Обстрел Одессы

Российские оккупанты 23 апреля выпустил по Одессе семь ракет, две из них удалось сбить, остальные поразили цели. В результате ракетного удара погибли восемь человек, среди жертв был трехмесячный ребенок и его мама. Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали до 20 человек.

После атаки оккупантов поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Андрей Мельник сообщал, что в Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения России. Именно поэтому выступали против поставок оружия Киеву и отключения России от SWIFT. По его словам, министр финансов Кристиан Линднер сидел рядом с ним с "такой вежливой улыбкой" и говорил так, будто поражение украинцев уже давно предрешено. "У вас всего несколько часов", - по словам Мельника, сказал ему тогда Линднер.

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