Высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальной позиции дружественной для Украины Латвии.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на оправдание преступлений Российской Федерации мэром одного из крупнейших городов в Латвии.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook обратил внимание, что мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш оправдывает преступления России в Украине.

"Не удивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии. На счастье, высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальной позиции дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии", - подчеркнул Николенко.

Видео дня

Что предшествовало

Как известно, Элксниньш заявил, что оккупированный Крым является частью России". Он отказался назвать Россию агрессором.

"В Украине идет война – это ясно и само собой разумеется, Россия не воюет на территории своей страны — это тоже ясно и самоочевидно", - сказал он. Но на вопрос, чей Крым, латвийский политик ответил: "Крым является частью Российской Федерации".

Говоря об ответственности России за резню в Буче, Элксниньш сказал: "Во всем, что произошло, Россия, Украина и Соединенные Штаты несут безоговорочную ответственность".

Вас также могут заинтересовать новости: