Правоохранители подозревают, что затонула контрабандная партия наркотика.

Житель Ливии нашел 323 брекета психотропных веществ в упаковке с портретом президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщают местные издания The Libya Observer и Libya Press.

У города Аль-Марг местный житель нашел на берегу моря 323 брикета гашиша. Это произошло в субботу, 5 февраля.

Брикеты были маркированы изображением президента России Владимира Путина, сообщило главное управление уголовных розысков.

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Правоохранители подозревают, что затонула контрабандная партия наркотика, которая предназначалась для одного из местных наркоторговцев.

Накануне граждане также обнаружили большое количество гашиша с изображением колумбийца Пабло Эскобара на берегах городов Талмита и Бутраба на востоке Ливии.

Ранее белорусского рэпера Тиму Белорусских задержали после обнаружения у него двух килограммов гашиша в машине.

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