Для этого придется изменить закон.

Министр финансов Латвии предложил бесплатно передавать Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили.

Арвилс Ашераденс предлагает внести в законы поправки, которые позволят это делать, рассказала генеральный директор Службы госдоходов Иева Яунземе в эфире телеканала LTV, пишет издание Delfi. По ее словам, сейчас система конфискации автомобилей является прозрачно.

Обычно в Латвии продают конфискованные у пьяных водителей автомобили на аукционах, организованных Службой государственных доходов (VID). Автомобили может приобрести любой желающий из-за достаточно низких цен.

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Как Латвия помогает Украине

Напомним, что Латвия оказывает поддержку стране с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Имя президента Латвии появилось на Аллее смелости в Киеве.

Летом Сейм Латвии признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм.

17 января министр обороны Латвии Инара Мурниеце посетила Украину и встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым.

В августе Латвия подарила Украине четыре вертолеты. В январе стало известно о новом пакете помощи - в него вошли зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

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