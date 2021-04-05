Решением СНБО от 2 апреля введены санкции против 10 топ-контрабандистов и 79 компаний, в том числе и российских.

В Кремле в связи с санкциями, введенными Украиной против российских компаний, заявили, что скоро для мер "взаимности не останется места, разорвем вообще все, что есть".

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, как в Кремле встретили новость о санкциях, введенных Советом национальной безопасности и обороны Украины против российских компаний, и будут ли ответные действия по принципу взаимности, Песков сказал:

«Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И встретить такие новости можно только с глубоким сожалением».

Отвечая на вопрос, угрожают ли санкции против представительства Россотрудничества в Киеве работе Украинского культурного центра в Москве, он заметил: «Послушайте, вы знаете, что принцип взаимности никто не отменял, безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам».

Санкции против России: что известно

Решением СНБО от 2 апреля о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер введены санкции против 10 лиц, которых, по аналитическим данным СБУ и СНБО, можно назвать топ-10 в украинской контрабанде. В частности, это Иван Бокало, Валерий Пересоляк, Юрий Кушнир, Александр Еремейчук, Орест Фирманюк, Вадим Альперин, Александр Чудаков, Виктор Шерман, Александр Кравченко, Владимир Дидух.

Также санкции применены относительно 79 компаний, среди них и российские, в том числе, Россотрудничество.

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Автор: Роман Цимбалюк