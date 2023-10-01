Северная Корея будет "защищать мир" на планете тем, что помогает стране-агрессору.

В Пхеньяне считают, что США "необоснованно придираются" к дружбе России и КНДР. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Ир, которого цитирует информагентство ЦТАК.

"В последнее время США, необоснованно придираясь к развитию добрососедских и дружественных отношений между двумя странами – КНДР и РФ как "нарушению резолюций" ООН и "нарушению международных прав", обманывают мировую общественность, как будто сотрудничество между КНДР и РФ является "угрозой" для глобального мира и безопасности", – заявил он.

По словам чиновника, "незаконная враждебность" и "попытки вмешательства" США в отношения Москвы и Пхеньяна "выходят за пределы". Также он обвинил Вашингтон в зацикленности на противостоянии в духе времен холодной войны.

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"Корейско-российские отношения (...) являются мощным оплотом и стратегическим опорным пунктом защиты мира для сдерживания произвола и своеволия, военной угрозы и вмешательства империалистов", – заявили в Пхеньяне.

Разоблачая "враждебный замысел" США, Им Чхон Ир назвал НАТО "зачинщиком вспышки ситуации на Украине". Также он пообещал, что КНДР будет "сдерживать военную угрозу" и "надежно защищать мир" на планете путем дальнейшего расширения сотрудничества с Россией, т.е. со страной-агрессором.

Отношения России и Северной Кореи

Как писал УНИАН, в середине сентября диктатор КНДР Ким Чен Ын приехал в гости к своему российскому "коллеге" Владимиру Путину. В частности россияне показали корейцам свой космодром на Дальнем Востоке и свои достижения в ракетной технике.

В ходе личной встречи два диктатора рассыпались в комплиментах друг другу. Так, Ким Чен Ын пообещал Путину "великую победу в священной борьбе за наказание великого зла".

Многими ожидалось, что в рамках этой встречи Путин и Ким договорятся о поставках корейских снарядов для нужд российской армии в Украине. Но публично об этом объявлено не было. Хотя СМИ допускают, что сделку могли заключить тайно.

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