В Китае похитили и убили мужчину с синдромом Дауна. Сделали это, чтобы использовать его тело в гробу для кремации.
Читайте такжеВ киевском морге перепутали тела двух умерших женщин (видео)Об этом пишет BBC.
Подмену тела решили организовать родственники умершего китайца, которые хотели похоронить его традиционным способом. Дело в том, что в некоторых регионах Китая запрещены традиционные похороны, там легально можно только кремировать усопших.
Отмечается, что умерший в 2017 году от рака китаец требовал от своей семьи провести традиционные похороны. И чтобы выполнить волю умершего, семейство наняло человека, задачей которого было добыть труп для совершения подмены.
Убийца по имени Хуан и его посредник получили за этот заказ 107 тысяч юаней. Хуан был пойман и осужден только в 2020 году. Тело жертвы кремировали под видом родственника заказчиков, а его настоящее тело похоронили тайно по традиционному обряду.
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