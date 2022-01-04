В погранслужбе отметили, что отслеживают ситуацию в соседней стране.

Киргизия усилила охрану на границе с соседним Казахстаном, где сегодня начались массовые протесты из-за повышения цен на автомобильный газ.

Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на сообщение погранслужбы Киргизии.

"Погранслужба ГКНБ КР отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории. В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры", — сообщили в погранслужбе.

Читайте такжеМинск направил Киеву ноту из-за участия белорусов в марше по случаю дня рождения БандерыВ сообщении отмечают, что при необходимости будут взаимодействовать с МВД, МЧС и другими госорганами.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят массовые протесты. Люди вышли на митинги во многих городах, требуя отставки правительства. Протесты проходят в Жанаозене, Курике, Акшукуре и других населенных пунктах. Самый большой - в Актау, куда вахтовики пришли пешком с месторождения Каламкас.

Люди перекрывают дороги, силовики пытаются остановить протестующих, возникают драки.

В одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими.

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