Киев второй день подряд принимает главных чиновников евразийского континента. Накануне в столице был Риши Сунак.

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл утром 13 января в Киев, чтобы осуществить свой первый официальный визит в Украину.

Как сообщает Министерство иностранных дел Франции, Сежурне прибыл в Киев "для продолжения французских дипломатических усилий и для подтверждения преданности Франции своим союзникам и гражданскому населению".

Кроме того, Сежурне лично подтвердил, что приехал в украинскую столицу. Он подчеркнул, что Украина почти два года защищает свой суверенитет и обеспечивает безопасность Европы.

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"Помощь Франции является долгосрочной. Вот что я приехал сказать во время своей первой поездки в Киев", - отметил глава МИД Франции.

Новый министр иностранных дел Франции

На этой неделе во Франции было назначено новое правительство, которое возглавил новый 34-летний премьер-министр Габриэль Атталь. Он стал самым молодым главой правительства в новейшей истории Франции.

Новым министром иностранных дел стал Стефан Сежурне. Новый глава французской дипломатии должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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