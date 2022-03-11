По его словам, авторитет президента сейчас позволяет значительно ускорять эти процессы.

Вступление Украины в ЕС пока лишь вопрос времени.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"С сегодняшнего дня мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени", - пояснил он резолюцию саммита лидеров ЕС.

По его словам, авторитет президента сейчас позволяет значительно ускорять эти процессы.

Однако, по словам министра, ожидания были большими.

"Мы ждали, что сегодня ночью в резолюции саммита лидеров ЕС будет написано, что в соответствии со ст. 49 Договора о Европейском Союзе берем заявку Украины в работу и по ускоренной процедуре ее рассмотрим. Это был бы политический четкий однозначный сигнал. Я подчеркиваю, что это был неформальный саммит. То есть, это не решение Европейского совета - это место, где устанавливается определенная политическая амбиция", - сказал Кулеба.

"Но надо все оценивать в контексте. В принципе то, что произошло ночью, по сравнению с тем, что мы имели три недели назад - революция, которая отвечает интересам Украины и ставит наше членство в ЕС "на рельсы", наш поезд уехал в сторону ЕС", - добавил он.

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