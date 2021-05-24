Возле барселоны в статуе динозавра нашли тело пропавшего мужчины / скриншот, Google Maps

Внутри статуи динозавра в Испании обнаружили безжизненное тело 40-летнего мужчины.

Труп оказался в ноге скульптуры в пригороде Барселоны, пишет Newsweek.

Статуя была частью рекламной кампании кинотеатра. Тело заметили отец и сын, родитель сообщил о нем правоохранителям.

Читайте такжеИспанскую пенсионерку обвинили в превышении скорости до 300 километров в часМужчину нашли через несколько часов после того, как его семья заявила о пропаже. Чтобы вытащить труп, спасательной команде пришлось распилить динозавра, сделанного из папье-маше, на несколько частей.

По информации местного полицейского управления, инцидент расследуется, однако "признаки преступления" в связи со смертью мужчины не обнаружены. Возможно, он залез внутрь динозавра, потому что уронил свой телефон, а затем упал вниз головой и застрял.

Полиция ожидает результатов вскрытия, чтобы определить причину смерти и выяснить, как мужчина попал в статую.

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Перевод: Катерина Комолова