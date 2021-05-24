Мужчину нашли через несколько часов после того, как его семья заявила о пропаже.

Внутри статуи динозавра в Испании обнаружили безжизненное тело 40-летнего мужчины.

Труп оказался в ноге скульптуры в пригороде Барселоны, пишет Newsweek.

Статуя была частью рекламной кампании кинотеатра. Тело заметили отец и сын, родитель сообщил о нем правоохранителям.

Читайте такжеИспанскую пенсионерку обвинили в превышении скорости до 300 километров в часМужчину нашли через несколько часов после того, как его семья заявила о пропаже. Чтобы вытащить труп, спасательной команде пришлось распилить динозавра, сделанного из папье-маше, на несколько частей.

По информации местного полицейского управления, инцидент расследуется, однако "признаки преступления" в связи со смертью мужчины не обнаружены. Возможно, он залез внутрь динозавра, потому что уронил свой телефон, а затем упал вниз головой и застрял.

Полиция ожидает результатов вскрытия, чтобы определить причину смерти и выяснить, как мужчина попал в статую.

🔴 Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1 — El Mirall.net (@elmirallnet) May 22, 2021

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова