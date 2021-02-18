Протестующие забросали полицию бутылками и камнями. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули

Протесты в поддержку находящегося в тюрьме каталонского рэпера в Испании переросли в насилие и беспорядки, когда полиция и демонстранты столкнулись в главных городах страны.

Об этом сообщает ВВС.

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Как сообщается, протесты вспыхнули через день после того, как Пабло Хасель был заключен в тюрьму за твиты, оскорбляющие полицию и испанскую монархию.

В столице Испании демонстрация началась мирно, протестующие хлопали в ладоши и скандировали «Больше никакого полицейского насилия» и «Свободу Пабло Хаселю».

Но после того, как в ОМОН были брошены бутылки и камни, правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Полиция сообщила, что десятки человек были арестованы.

В Барселоне протестующие устанавливали баррикады и поджигали мебель на улицах.

Дело рэпера Пабло Хасела: что известно

Испанский суд приговорил Пабло Хаселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записях в Twitter.

Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но отказался сделать это.

Хасель, настоящее имя которого Пабло Ривадулла Дуро, был заключен в тюрьму во вторник. Полиция штурмовала здание университета, где Хасель забаррикадировался, и арестовала его, что вызвало митинги и беспорядки в Барселоне и других каталонских городах.

Случай с Хаселем, известным своими радикальными левыми взглядами, возродил дебаты о свободе слова в Испании.

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Перевод: Екатерина Лиманская