Китай отрицает свою незаконную деятельность.

В Германии продолжают работать незаконные полицейские участки Китая, которые следят за эмигрантами из КНР.

Как сообщает издание Bloomberg, Берлин еще с ноября 2022 года ведет переговоры с Пекином, чтобы разрешить эту ситуацию, однако Китай отрицает деятельность незаконных полицейских участков. Зато там утверждают о работе специальный станций технического обслуживания, которые КНР обещает закрыть.

Представитель МИД Максимилиан Калл заявил, что сейчас на территории Германии продолжают работать по меньшей мере два мобильных полицейских участка, деятельность которых контролируется местными властями.

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"Органы безопасности внимательно следят за этой деятельностью, а также за другой деятельностью иностранных государств в Германии. И это особенно касается этих зарубежных полицейских участков. Обычно это не стационарные офисы, а мобильные", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь МИД Андреа Зассе добавила, что Германия сотрудничает с США и некоторыми европейскими странами относительно того, как именно следует рассматривать деятельность органов КНР на территории другой страны. В посольстве Китая в Германии также прокомментировали этот скандал.

"Китайское правительство всегда соблюдало международное право и уважало суверенитет и юрисдикцию всех стран. Посольство Китая в Германии неоднократно повторяло эти факты и нашу позицию соответствующим немецким органам. Нам остается ожидать, что немецкая сторона отнесется к этому объективно и не оставит места", - заявили там.

Скандальная деятельность Китая за пределами страны

В апреле 2023 года в Нью-Йорке задержали двух человек, которые, вероятно, управляли секретной китайской полицейской станцией в Чайна-таун на Манхэттен. Позже ФБР обвинило Китай в преследовании диссидентов, бежавших в США.

Европейская правозащитная организация Safeguard Defenders заявляет, что в крупных городах мира, в частности в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, развернуто десятки пунктов китайской тайной полиции.

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