В США произошел смертельный пожар / Скриншот

В результате пожара в таунхаусе в Филадельфии погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе несколько детей.

Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным пожарного управления Филадельфии, возгорание произошло, скорее всего, в квартире на втором этаже трехэтажного здания в 6:40 утра.

Пожарным и спасательным службам понадобилось около 50 минут для локализации очага возгорания.

Читайте также"Попали в голову": СМИ сообщают о смерти протестующего в АтырауВ результате пожара погибли по меньшей мере 13 человек, среди которых - семеро детей.

Еще два человека, в том числе один ребенок, доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По меньшей мере восемь человек смогли самостоятельно эвакуироваться.

Пожар был потушен. Сейчас проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Днепре спасатели потушили пожар в многоэтажке и вывели из него мужчину с ребенком. На видео попало, как спасатель успокаивал напуганную девочку.

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