Среди погибших - семеро детей.

В результате пожара в таунхаусе в Филадельфии погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе несколько детей.

Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным пожарного управления Филадельфии, возгорание произошло, скорее всего, в квартире на втором этаже трехэтажного здания в 6:40 утра.

Пожарным и спасательным службам понадобилось около 50 минут для локализации очага возгорания.

Читайте также"Попали в голову": СМИ сообщают о смерти протестующего в АтырауВ результате пожара погибли по меньшей мере 13 человек, среди которых - семеро детей.

Еще два человека, в том числе один ребенок, доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По меньшей мере восемь человек смогли самостоятельно эвакуироваться.

Пожар был потушен. Сейчас проводится расследование.

Visibly distraught fire official on Philadelphia row house fire that claimed at least 13 lives, including children: "I've been around 35 years now—and this is probably one of the worst fires I've ever been to." https://t.co/SpyJ1yVPanpic.twitter.com/jZD7Pd2cst — ABC News (@ABC) January 5, 2022

Ранее сообщалось, что в Днепре спасатели потушили пожар в многоэтажке и вывели из него мужчину с ребенком. На видео попало, как спасатель успокаивал напуганную девочку.

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