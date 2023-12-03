Решение могут принять очень быстро и воплотить на практике буквально в течение часа.

Власти Эстонии предупредили граждан, что им лучше воздержаться от поездок в Россию – границу могут закрыть в любой момент. Соответствующее заявление в комментарии изданию Yle сделала глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус.

По ее словам, после того, как Финляндия закрыла свою границу с Россией, часть этого потока переместилась именно на эстонско-российскую границу. Сейчас пассажжиропоток вырос на 25%. Однако Эстония может последовать примеру своей северной соседки.

"Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже уехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно", – предупредила представитель погранслужбы.

Видео дня

Калмус подчеркнула, что такое решение власти Эстонии могут принять очень быстро. А после появления такого решения КПП на границе могут оказаться закрытыми уже через час.

Проблемы на финской границе России

Как писал УНИАН, во второй половине ноября Финляндия решила закрыть восемь из девяти КПП на границе с Россией. Открытым оставили только самый северный – в Заполярье. Решение было принято из-за наплыва мигрантов из Азии, которых Россия использовала для создания миграционного кризиса по методу, опробованному Лукашенко на границе с Польшей и Литвой.

Позднее власти Финляндии решили закрыть и последний погранпереход, так как проблема не решилась. Пока решение назвали временным. После 13 декабря границу планируют открыть хотя бы частично.

Вас также могут заинтересовать новости: