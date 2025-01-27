В ЕС с осторожным оптимизмом реагируют на заявления Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп известен своими заявлениями, которые не раз заставляли европейских лидеров нервничать - от идеи приобретения Гренландии до торговых споров. Однако в вопросе Украины Европа проявляет осторожный оптимизм, пишет Politico.
Угроза Трампа ввести новые пошлины и санкции против Москвы, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны, стала сигналом поддержки для союзников Украины. Это воспринимается как признак того, что он осознает важность ситуации, в частности для НАТО.
"Президент Трамп, с которым я служил, не терпит даже намеков на слабость", - отметил бывший вице-президент Майк Пенс. Он также добавил: "Если Путин попытается заставить Трампа выглядеть покоренным Россией, его ждет разочарование."
Оптимизм также вызван тем, что Трамп назначает в свою команду известных сторонников жесткой политики в отношении России, таких как Майк Волц и Марко Рубио. Он также предложил повысить оборонный бюджет НАТО до 5% ВВП, что хотя и кажется сложной задачей, воспринимается как поддержка Альянса.
"Мы нервничаем из-за возможного возвращения Трампа, но по Украине есть определенная надежда", - заявил анонимный европейский дипломат.
Однако скептицизм все еще присутствует. Европейские чиновники указывают на непредсказуемость Трампа и его пристрастие к политическим провокациям, таких как поддержка ультраправых партий в Европе. Один из чиновников ЕС сказал:
"Трамп может удивить, но его непредсказуемость вызывает беспокойство".
Кроме того, в команде Трампа есть и те, кто скептически относится к дальнейшей поддержке Украины, в частности вице-президент Дж. Д. Вэнс, который ранее призывал прекратить военную помощь Киеву. Однако Пенс считает, что Вэнс адаптируется к политике Трампа.
Европейские эксперты также отмечают, что быстрое прекращение войны без долгосрочных гарантий безопасности для Украины может лишь дать Путину время на перевооружение. "Простое успокоение Путина не принесет мира", - заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.
Рейчел Риццо из Atlantic Council подытожила:
"Трамп не воспринимает эту войну как экзистенциальную угрозу для демократии. Для него это лишь региональная проблема, с которой нужно быстро разобраться."
Мирный план Трампа - важные новости
Ранее в The Times раскрыли, как президент США Дональд Трамп может переиграть российского диктатора Владимира Путина. В издании отметили, что судьба международной политики будет зависеть от того, смогут ли эти лидеры найти общий язык.
Кроме того, журналист и политический обозреватель Бен Марлоу рассказал, что Трамп может "сокрушить" экономику Путина и завершить войну в Украине. Он считает, что именно жесткие санкции, инициированные новой администрацией США, могут стать тем инструментом, который заставит Россию отступить.