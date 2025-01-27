В ЕС с осторожным оптимизмом реагируют на заявления Трампа по Украине

Эксперты отмечают, что быстрое прекращение войны без долгосрочных гарантий безопасности для Украины может лишь дать Путину время на перевооружение.

Президент США Дональд Трамп известен своими заявлениями, которые не раз заставляли европейских лидеров нервничать - от идеи приобретения Гренландии до торговых споров. Однако в вопросе Украины Европа проявляет осторожный оптимизм, пишет Politico.

Угроза Трампа ввести новые пошлины и санкции против Москвы, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны, стала сигналом поддержки для союзников Украины. Это воспринимается как признак того, что он осознает важность ситуации, в частности для НАТО.

"Президент Трамп, с которым я служил, не терпит даже намеков на слабость", - отметил бывший вице-президент Майк Пенс. Он также добавил: "Если Путин попытается заставить Трампа выглядеть покоренным Россией, его ждет разочарование."

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Оптимизм также вызван тем, что Трамп назначает в свою команду известных сторонников жесткой политики в отношении России, таких как Майк Волц и Марко Рубио. Он также предложил повысить оборонный бюджет НАТО до 5% ВВП, что хотя и кажется сложной задачей, воспринимается как поддержка Альянса.

"Мы нервничаем из-за возможного возвращения Трампа, но по Украине есть определенная надежда", - заявил анонимный европейский дипломат.

Однако скептицизм все еще присутствует. Европейские чиновники указывают на непредсказуемость Трампа и его пристрастие к политическим провокациям, таких как поддержка ультраправых партий в Европе. Один из чиновников ЕС сказал:

"Трамп может удивить, но его непредсказуемость вызывает беспокойство".

Кроме того, в команде Трампа есть и те, кто скептически относится к дальнейшей поддержке Украины, в частности вице-президент Дж. Д. Вэнс, который ранее призывал прекратить военную помощь Киеву. Однако Пенс считает, что Вэнс адаптируется к политике Трампа.

Европейские эксперты также отмечают, что быстрое прекращение войны без долгосрочных гарантий безопасности для Украины может лишь дать Путину время на перевооружение. "Простое успокоение Путина не принесет мира", - заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Рейчел Риццо из Atlantic Council подытожила:

"Трамп не воспринимает эту войну как экзистенциальную угрозу для демократии. Для него это лишь региональная проблема, с которой нужно быстро разобраться."

Мирный план Трампа - важные новости

Ранее в The Times раскрыли, как президент США Дональд Трамп может переиграть российского диктатора Владимира Путина. В издании отметили, что судьба международной политики будет зависеть от того, смогут ли эти лидеры найти общий язык.

Кроме того, журналист и политический обозреватель Бен Марлоу рассказал, что Трамп может "сокрушить" экономику Путина и завершить войну в Украине. Он считает, что именно жесткие санкции, инициированные новой администрацией США, могут стать тем инструментом, который заставит Россию отступить.

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