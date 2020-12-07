Ограничительные меры будут вводить за геноцид, преступления против человечества и другие серьезные нарушения или ущемления прав человека.

В Европейском Союзе уточнили, за какие нарушения прав человека будут применять глобальный режим санкций.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

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«Сегодня Совет ЕС принял решение и регламент начала глобального режима санкций за нарушение прав человека. Впервые ЕС вооружает себя рамочным механизмом, который позволит преследовать лиц, компании и органы власти, в том числе государственных и негосударственных субъектов, ответственных, причастных или связанных с серьезными нарушениями и злоупотреблениями правами человека во всем мире, независимо от того, где они произошли», - говорится в заявлении.

Соответствующие ограничительные меры будут предусматривать запрет на въезд и замораживание активов. Также физическим и юридическим лицам в ЕС запретят предоставлять финансовые услуги тем, кто попадет под санкции.

Санкции будут применять за такие деяния, как:

геноцид,

преступления против человечества и других серьезных нарушений или ущемлений прав человека (пытки, рабство, внесудебные убийства, своевольные аресты или заключения).

Также могут применить санкции в том случае, если нарушение прав человека и притеснения будут систематическими или будут вызвать серьезную озабоченность.

Санкционный список будет создаваться, обновляться или меняться на основе предложений стран-членов ЕС или высокого представителя ЕС.

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Автор: Виталий Саенко