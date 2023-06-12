Мужчина уехал из Украины как беженец в начале российского вторжения.

Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в бельгийскую лотерею. Известно, что приз достался мужчине в возрасте 18-24 года, который живет в Брюссельском столичном регионе, однако его личность не раскрывают.

Как пишет "Европейская правда", в распоряжении которой оказался пресс-релиз Национальной лотереи Бельгии, украинец уехал в страну в начале полномасштабного российского вторжения.

Отмечается, что украинец приобрел скретч-карту на заправке еще 16 мая. Она стоила ему пять евро. Один из номеров оказался выигрышным.

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В бельгийской национальной лотерее рассказали, что с оформлением документов на выигрыш украинцу помогли друзья.

"Его чувства были очень смешанными. Он явно думал об Украине, а в это время трудно радоваться всему, что происходит в твоей стране. Но в то же время, конечно, он был очень рад своей победе и, прежде всего, полон надежды", – рассказала представительница лотереи Жоук Вермер, отметив, что мужчина сейчас работает в Бельгии как беженец, но стремится как можно скорее вернуться домой.

Известно, что приз украинец планирует потратить на помощь родной стране, но сначала "хочет организовать вечеринку здесь, в Бельгии, для семьи и друзей, которые заботились о нем и помогли ему интегрироваться в нашу страну".

Выигрыши в лотерею

В американском штате Мэриленд мужчина по ошибке приобрел два лотерейных билета вместо одного и разбогател. Он выиграл 50 тысяч долларов. Деньги мужчина планирует потратить на выплату долгов.

В Таиланде 61-летняя Таиланда Самани Плукджай выиграла в лотерею огромные деньги благодаря своему сну. Женщина сказочно разбогатела – ее состояние моментально выросло на 12 миллионов бат (более 350 тысяч долларов).

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