За прививку от коронавируса можно будет получить около 30 долларов.

Власти Сербии приняли решение финансово вознаграждать граждан за получение прививки от коронавируса.

Читайте такжеМинздрав: ни в одном регионе не превышен показатель госпитализаций больных COVID-19

Как сообщает 021.rs, такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич. По его словам, каждому гражданину старше 16 лет, который получит прививку от COVID до 31 мая, полагается денежная помощь в три тысячи динаров (около 30 долларов, приблизительно 850 грн - ред.).

«Поскольку мы не можем применять негативные дискриминационные меры к тем, кто не получит вакцину, мы думаем о том, как вознаградить тех, кто был вакцинирован», - сказал он.

Кроме того, отказавшиеся от прививки граждане не будут иметь возможность уйти в оплачиваемый больничный в связи с коронавирусной болезнью.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров